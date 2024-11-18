Обнаружена связь между изменениями климата и заболеваниями глаз

Вторым по распространённости заболеванием глаз, с которым люди приходили к врачу, был конъюнктивит. Он представлял ровно треть всех посещений.

Кроме того, риски для здоровья, связанные с загрязнением воздуха и изменением климата, охватывают инфекционные заболевания, болезни, связанные с погодными условиями, различные заболевания лёгких, почек и сердечно-сосудистой системы и многое другое.

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Clinical Ophthalmology.

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