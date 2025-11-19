Обнаружена связь между хронической болью и гипертонией у взрослых

Новое исследование в среднем длилось 13,5 лет. У тех, кто страдал от хронической боли, вероятность столкнуться с повышенным давлением была выше на 75%, у людей с кратковременной болью - на 10%, с хронической локализованной - на 20%.

Риск развития гипертонии повышался на 74% у участников с хронической распространённой болью, на 43% - с хронической болью в животе, на 22% - с хроническими головными болями, на 19% - с хронической болью в шее/плечах, на 17% - с хронической болью в бедре, на 16% - с хронической болью в спине.

Также 11,7% связи между хронической болью и повышенным кровяным давлением составили депрессия (11,3% участников) и воспаление (0,4% участников).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.