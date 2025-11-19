Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 ноября 2025, 15:45
1 мин.

Обнаружена связь между хронической болью и гипертонией у взрослых

Результаты этого исследования опубликованы в журнале Hypertension
Согласно новым данным, из-за хронической боли у человека может быть повышен риск развития гипертонии. Это стало известно по итогам анализа информации о здоровье более 200 000 взрослых в США.
Учёные обнаружили, что люди, которые сообщали о хронической боли во всём теле, имели выше риск развития повышенного артериального давления, чем те, кто не жаловался на боль, испытывал кратковременную боль или она ограничивалась определёнными областями. И чем шире была распространена боль, тем выше была у участников вероятность развития гипертонии.

Новое исследование в среднем длилось 13,5 лет. У тех, кто страдал от хронической боли, вероятность столкнуться с повышенным давлением была выше на 75%, у людей с кратковременной болью - на 10%, с хронической локализованной - на 20%.

Риск развития гипертонии повышался на 74% у участников с хронической распространённой болью, на 43% - с хронической болью в животе, на 22% - с хроническими головными болями, на 19% - с хронической болью в шее/плечах, на 17% - с хронической болью в бедре, на 16% - с хронической болью в спине.

Также 11,7% связи между хронической болью и повышенным кровяным давлением составили депрессия (11,3% участников) и воспаление (0,4% участников).

