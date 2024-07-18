Обнаружена связь между одиночеством и инсультом

В рамках недавнего исследования учитывались данные 12 161 участников в возрасте старше 50 лет. Эти люди в период с 2006 по 2010 год участники заполняли пересмотренную шкалу одиночества Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Она измеряет ощущение одиночества и социальной изоляции.

В период с 2010 по 2012 год 8936 участников, оставшихся в исследовании, снова заполнили анкету по оценке одиночества. Те из них, кто набрал больше шести баллов, считались имеющими высокий уровень одиночества.

Отслеживались участники исследования до 2018 года. За это время у 1237 из них случился инсульт. После анализа данных людей, которые заполнились ещё одну анкету, выяснилось, что высокий уровень одиночества на исходном уровне был связан с повышением риска инсульта на 25%. Увеличение показателя одиночества на одну единицу увеличивало риск возникновения инсульта на 5%.

Из тех, кто заполнял анкету дважды, люди, сообщившие о постоянно высоком уровне одиночества, имели вероятность столкнуться с инсультом на 56% больше, чем те, кто сообщал о постоянно низком уровне.

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