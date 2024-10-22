Обнаружена связь между внутриматочными средствами для предотвращения беременности и раком

Относительный риск, по итогам исследования, составил около 30% для женщин, использующих ВМС до пяти лет, 40% после 5−10 лет и 80% после 10−15 лет использования.

При этом на каждые 10 000 женщин мы можем увидеть дополнительные 14 случаев рака груди после пяти лет использования ВМС, 29 случаев после 5−10 лет использования и 71 случай после 10−15 лет использования. Но если сравнивать со всеми людьми, которые пользуются этой формой контрацепции, то «абсолютный» риск развития рака будет ниже 1%.

Есть и другие работы на эту тему. Например, гораздо более масштабное исследование, проведённое в Швеции и основанное на данных более чем полумиллиона женщин, которые пользовались гормональными ВМС. Согласно этому исследованию, риск возникновения рака груди в этом случае повышается на 13%. То есть в абсолютном значении это дополнительные 1,46 случая рака груди на каждые 10 000 женщин в год.