Обнаружена связь между здоровьем позвоночника и бактериями в кишечнике

Опубликовано 16 октября 2024, 00:001 мин.
Обнаружена связь между здоровьем позвоночника и бактериями в кишечникеЭто выяснили учёные из Медицинского центра Университета Раша
В рамках нового исследования специалисты наблюдали за пациентами с поясничным дегенеративным спондилолистезом и без него. Они хотели понять, есть ли разница в микробиоме кишечника этих людей.
Единственное отличие людей с поясничным дегенеративным спондилолистезом от здоровых состояло в составе кишечных бактерий. У пациентов с болезнью количество определённых бактерий сильно увеличилось — в три раза.
В новом исследовании приняли участие 33 человека старше 50 лет. 12 из них не имели поясничного дегенеративного спондилолистеза, а у 21 он был. У людей, страдающих этим заболеванием, были обнаружены более высокие уровни провоспалительных (вызывающих воспаление) бактерий в кишечнике.
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Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова