Обнаружена связь между здоровьем позвоночника и бактериями в кишечнике

В новом исследовании приняли участие 33 человека старше 50 лет. 12 из них не имели поясничного дегенеративного спондилолистеза, а у 21 он был. У людей, страдающих этим заболеванием, были обнаружены более высокие уровни провоспалительных (вызывающих воспаление) бактерий в кишечнике.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.