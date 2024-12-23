Обнаружено, что йога влияет на старение клеток

Исследования показывают, что йога потенциально может влиять на старение на клеточном уровне. В ходе одного исследования те, кто придерживался этой практики, имели увеличение активности фермента теломеразы на 43%, а люди, которые только расслаблялись, — на 4%. Теломераза — это ключевой фактор, который замедляет старение клеток.

Некоторые очень опытные йоги могут настолько снизить скорость метаболизма, что их состояние становится похожим на то, в которое погружаются животные в спячке. Такая фаза покоя у животных, как было доказано, увеличивает продолжительность их жизни. Некоторые специалисты утверждают, что это может быть верно и для людей.