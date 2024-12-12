Обнаружено, что кофе изменяет состав бактерий в нашем кишечнике

По словам автора нового исследования Николы Сегаты, доктора философии, профессора и руководителя лаборатории профессиональной метагеномики в Университете Тренто, учёным пока мало известно о L. asaccharolyticus. Однако предполагается, что этот микроб способствует потенциальной способности кофе защищать сердце, мозг и другие органы.

Команда специалистов в рамках новой работы изучила 23 115 человек из США и Великобритании, которые участвовали в исследовательской программе ZOE PREDICT, исследованиях Mind-Body и Men’s Lifestyle Validation.