Красное мясо оказалось одним из факторов развития диабета

Для проведения исследования специалисты изучили отчёты о питании за 36 лет. В них были данные более 200 тысяч взрослых. Оказалось, что участники, которые употребляли больше всего продуктов с высоким содержанием гемового железа (содержится в красном мясе и других животных белках), имели на 26% выше риск заболеть диабетом 2 типа, чем те, кто ел меньше этих продуктов.

Анализ показал, что более 50% риска развития диабета 2 типа, связанного с необработанным красным мясом, объясняется высоким содержанием в нём гемового железа. При этом негемовое железо (входит в состав необработанных растительных белков) и добавки железа не оказали значительного влияния на вероятность развития диабета.