Красное мясо оказалось одним из факторов развития диабета

Красное мясо оказалось одним из факторов развития диабетаВсё дело в составе этого мяса
Для проведения исследования специалисты изучили отчёты о питании за 36 лет. В них были данные более 200 тысяч взрослых. Оказалось, что участники, которые употребляли больше всего продуктов с высоким содержанием гемового железа (содержится в красном мясе и других животных белках), имели на 26% выше риск заболеть диабетом 2 типа, чем те, кто ел меньше этих продуктов.
Анализ показал, что более 50% риска развития диабета 2 типа, связанного с необработанным красным мясом, объясняется высоким содержанием в нём гемового железа. При этом негемовое железо (входит в состав необработанных растительных белков) и добавки железа не оказали значительного влияния на вероятность развития диабета.
Гемовое железо усваивается нашим организмом легче, чем негемовое. Однако его высокое потребление связано с такими проблемами со здоровьем, как перегрузка железом (из-за этого происходит повреждение внутренних органов), окислительный стресс, дисбаланс антиоксидантов в организме. Это может повысить вероятность развития диабета 2 типа.
Учёные обнаружили в ходе одного исследования, что более высокое потребление гемового железа связано с несколькими биомаркерами крови, которые влияют на уровень инсулина, глюкозы, липидов, воспаления и метаболизм железа.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.