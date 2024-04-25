Обнаружено, что лечение женщиной-врачом повышает шансы на выживание

Результаты недавнего исследования показали, что у пациенток, которые лечились у женщин, уровень смертности в течение месяца после госпитализации равнялся 8,15%. При этом у больных, которых лечили мужчины, этот показатель составлял 8,38%.

При сравнении мужчин, у которых врачами были женщины и мужчины, разница оказалась не такой существенной: 10,15% и 10,23% соответственно. То же самое казалось повторной госпитализации.