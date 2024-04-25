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Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 апреля 2024, 23:15
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Обнаружено, что лечение женщиной-врачом повышает шансы на выживание

Это выяснили американские учёные
В рамках недавнего исследования эксперты провели анализ случайной 20-процентной выборки из базы данных Medicare. Всего они рассмотрели карты более 458 тысяч женщин и более 318 тысяч мужчин. Все они с 2016 по 2019 год были в американских клиниках по медицинским показаниям. Примерно 31% пациентов лечили женщины.
Обнаружено, что лечение женщиной-врачом повышает шансы на выживание
© fox.com

Результаты недавнего исследования показали, что у пациенток, которые лечились у женщин, уровень смертности в течение месяца после госпитализации равнялся 8,15%. При этом у больных, которых лечили мужчины, этот показатель составлял 8,38%.

При сравнении мужчин, у которых врачами были женщины и мужчины, разница оказалась не такой существенной: 10,15% и 10,23% соответственно. То же самое казалось повторной госпитализации.

Обнаружено, что лечение женщиной-врачом повышает шансы на выживание
© Harvard Health

Полученные результаты означают, что практикуют медицину врачи мужского и женского пола по-разному. Возможно, это связано с тем, что женщины-врачи больше общаются с пациентами и изучают историю их болезни, чаще обсуждают с коллегами различные случаи и принимают совместно решения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Naked Science
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#врач
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#здоровье
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#человек