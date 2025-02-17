Обнаружено, что молчание между романтическими партнёрами может быть полезным для отношений

Во-вторых, внутреннее молчание, которое было комфортно, было связано со многими положительными эмоциями и высокими оценками того, насколько хорошо отношения удовлетворяли потребности людей.

Третий вывод заключался в том, что во время внутреннего молчания положительные эмоции были «слабовозбуждающими». То есть люди ощущали расслабленность и умиротворение, а не счастье или возбуждение.

В целом, по словам специалистов, моменты тишины тоже могут быть мощным инструментом налаживания связи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.