Оказалось, что у молодёжи произошло соответствующее снижение счастья, что привело к аналогичному изменению U-образной модели счастья по возрасту. Теперь линия в графике уже последовательно возрастает (см. изображение выше).

Основываясь на наборе данных, охватывающем 34 страны с 2020 по 2023 год из проекта Sapien Labs Global Mind Project, учёные показали, что сейчас уровень неблагополучия выше в молодом возрасте, и эта тенденция не имеет горбовой формы во всех этих странах.

Также эксперты решили узнать, изменилась ли таким же образом кривая благополучия. Построив график данных, собранных с 2005 по 2018 год и в 2022 году, они обнаружили, что в течение первых лет опроса традиционная U-образная форма сохранялась. При этом в 2022 году данные показали постоянно растущую кривую, причём молодые люди находились в самой низкой точке слева, а линия графика неуклонно поднималась с возрастом.