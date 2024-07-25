Обнаружено, что общение со старыми друзьями действительно уменьшает чувство одиночества

Обнаружено, что общение со старыми друзьями действительно уменьшает чувство одиночестваИ это полезно для здоровья
В ходе недавнего исследования, результаты которого опубликованы в журнале Communications Psychology, учёные выяснили, есть ли у людей «старые друзья» (те, кто им дорог, но с кем они потеряли связь) и насколько легко можно возобновить эти отношения. Оказалось, что некоторые стратегии действительно помогают людям восстановить связь, а некоторые ценности и черты характера позволяют сохранить эту связь в будущем.
Известно, что восстановление общения со старым другом помогает усилить чувство социальной связи и счастья. Однако только 30% участников исследования отправили сообщение своему другу, с которым долго не поддерживали связь.
Почему люди неохотно обращаются к старым друзьям? Причин может быть несколько, включая вероятность того, что старые друзья кажутся чужими по прошествии времени. Но научные работы показывают, что когда люди практикуют общение с незнакомцами в течение недели, то они начинают меньше переживать по этому поводу.
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