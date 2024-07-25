Обнаружено, что общение со старыми друзьями действительно уменьшает чувство одиночества

Известно, что восстановление общения со старым другом помогает усилить чувство социальной связи и счастья. Однако только 30% участников исследования отправили сообщение своему другу, с которым долго не поддерживали связь.

Почему люди неохотно обращаются к старым друзьям? Причин может быть несколько, включая вероятность того, что старые друзья кажутся чужими по прошествии времени. Но научные работы показывают, что когда люди практикуют общение с незнакомцами в течение недели, то они начинают меньше переживать по этому поводу.

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