Опубликовано 19 ноября 2025, 23:15
Обнаружено, что при прослушивании музыки люди неосознанно моргают

Результаты этой работы опубликованы в журнале PLOS Biology
И Ду вместе с коллегами из Китайской академии наук подробно изучили, как организм человека реагирует на музыку. Оказывается, под воздействием равномерного ритма наши глаза начинают синхронно моргать.
В рамках новой работы учёные у более чем 100 участников отслеживали спонтанное моргание. Людям давали слушать западную классическую музыку, выбирая композиции с разным темпом. В результате у испытуемых моргание начало синхронизироваться с музыкой, а их мозговые волны выровнялись.

Единственным фактором, нарушившим синхронизацию моргания с ритмом музыки, было задание, не связанное с прослушиванием. Участникам нужно было ждать появления красной точки на экране перед собой. Моргание участников при выполнении этой задачи больше не совпадало с песней.

Испытуемые не были музыкантами, а значит, синхронизированные моргания никак не связаны с музыкальными способностями или подготовкой.