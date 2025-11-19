Обнаружено, что при прослушивании музыки люди неосознанно моргают

Единственным фактором, нарушившим синхронизацию моргания с ритмом музыки, было задание, не связанное с прослушиванием. Участникам нужно было ждать появления красной точки на экране перед собой. Моргание участников при выполнении этой задачи больше не совпадало с песней.

Испытуемые не были музыкантами, а значит, синхронизированные моргания никак не связаны с музыкальными способностями или подготовкой.