Обнаружено, что псориаз связан с нарушениями сна

Риск столкнуться с расстройствами сна был выше у небелых пациентов. Особенно это касалось бессонницы и обструктивного апноэ во сне.

Ограничения исследования включают использование электронных медицинских карт и вероятность диагностической ошибки.

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