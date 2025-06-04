Обнаружено, что псориаз связан с нарушениями сна

Обнаружено, что псориаз связан с нарушениями снаРезультаты этого исследования опубликованы в онлайн-издании JEADV Clinical Practice
В рамках нового исследования взрослых с псориазом сопоставили в соотношении 1:4 с контрольной группой, которая соответствовала им по возрасту, расе/этнической принадлежности, полу. Было обнаружено, что лёгкий псориаз значительно связан с развитием синдрома беспокойных ног, бессонницы и обструктивного апноэ во сне при корректировке по социально-демографическим переменным и сопутствующим заболеваниям. Ещё сильнее эти связи были у людей с умеренной или тяжёлой степенью псориаза.
Риск столкнуться с расстройствами сна был выше у небелых пациентов. Особенно это касалось бессонницы и обструктивного апноэ во сне.
Ограничения исследования включают использование электронных медицинских карт и вероятность диагностической ошибки.
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