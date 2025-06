Обнаружено, что псориаз связан с нарушениями сна

Результаты этого исследования опубликованы в онлайн-издании JEADV Clinical Practice

Майкл Дж. Диас из Медицинского колледжа при Университете Флориды в Гейнсвилле вместе с коллегами оценил в рамках новой научной работы, как тяжесть псориаза связана с риском развития расстройств сна. Анализ включал 7743 взрослых с псориазом, выявленным в базе данных All of Us.