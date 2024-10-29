Обнаружено, что работа стоя за столом вредит здоровью

Обнаружено, что работа стоя за столом вредит здоровьюСейчас подобные столы становятся всё популярнее
В ходе нового исследования, проведённого в Австралии с участием более 83 000 человек, выяснилось следующее. Длительное стояние не только не улучшает состояние сердца, но и может привести к некоторым проблемам с кровообращением.
Учёные обнаружили, что слишком долгое стояние или сидение связано с более высоким риском возникновения варикозного расширения вен и головокружения или предобморочного состояния при вставании.
В рамках нового исследования добровольцы носили устройства для отслеживания сидения, стояния и физической активности в течение нескольких лет. Оказалось, что сидение более 10 часов в сутки связано с более высоким риском возникновения сердечных заболеваний и инсульта.
Но длительное стояние тоже было связано с проблемами со здоровьем. В частности, с повышенным риском развития проблем с кровообращением. Оно может привести к застою крови в ногах, что способствует возникновению варикозного расширения вен. Правда, средний возраст участников исследования составлял 61 год, и это важно учитывать.
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