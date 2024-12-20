Обнаружено, что риск развития рака груди увеличивается при наборе веса после 35 лет

Обнаружено, что риск развития рака груди увеличивается при наборе веса после 35 летОб этом говорится в статье из журнала Cancer Biology & Medicine
Учёные обнаружили 790 новых случаев рака груди среди 66 870 женщин в 35 лет. Из них 10,72% потеряли вес, 32,68% сохранили стабильный вес и 35,92% набрали более 5 кг. У тех, кто набрал более 10 кг после 35 лет, был повышенный риск возникновения рака груди (коэффициент риска 1,41).
Среди женщин в пременопаузе набор веса от 5 до 9,9 кг и 10 или более кг после 35 лет повышал вероятность развития рака молочной железы (коэффициенты риска 1,89 и 2,23 соответственно). При этом высокий риск возникновения этого вида онкологии был у тех, кто набирал более 0,75 кг в год после 35 лет при линейном увеличении веса (коэффициент риска 1,35).
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