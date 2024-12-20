Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 декабря 2024, 23:15
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Обнаружено, что риск развития рака груди увеличивается при наборе веса после 35 лет

Об этом говорится в статье из журнала Cancer Biology & Medicine
Кэтрин Де ла Торре из медицинского колледжа Сеульского национального университета в Южной Корее вместе с коллегами решила узнать, как изменение веса влияет на вероятность развития рака груди. Для этого специалисты проанализировали данные 73 192 корейских женщин возрасте от 40 до 69 лет.
Обнаружено, что риск развития рака груди увеличивается при наборе веса после 35 лет
© Medical Xpress

Учёные обнаружили 790 новых случаев рака груди среди 66 870 женщин в 35 лет. Из них 10,72% потеряли вес, 32,68% сохранили стабильный вес и 35,92% набрали более 5 кг. У тех, кто набрал более 10 кг после 35 лет, был повышенный риск возникновения рака груди (коэффициент риска 1,41).

Обнаружено, что риск развития рака груди увеличивается при наборе веса после 35 лет
© HealthHub

Среди женщин в пременопаузе набор веса от 5 до 9,9 кг и 10 или более кг после 35 лет повышал вероятность развития рака молочной железы (коэффициенты риска 1,89 и 2,23 соответственно). При этом высокий риск возникновения этого вида онкологии был у тех, кто набирал более 0,75 кг в год после 35 лет при линейном увеличении веса (коэффициент риска 1,35).

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