Обнаружено, что родители с чувством юмора имеют лучшие отношения с детьми

Обнаружено, что родители с чувством юмора имеют лучшие отношения с детьмиИ это хорошее средство воспитания
Эксперты из Университета штата Пенсильвания (США) в ходе нового исследования выяснили, что большинство людей рассматривают юмор как эффективный инструмент воспитания. Помимо этого, оказалось, что использование юмора родителем или опекуном влияет на качество их отношений с детьми. Среди тех участников, чьи опекуны или родители шутили, большинство рассматривали своё воспитание и свои взаимоотношения с ними в позитивном свете. Опубликованы выводы работы были в журнале PLOS One.
По словам Бенджамина Леви, профессора педиатрии и гуманитарных наук в Медицинском колледже штата Пенсильвания и старшего автора исследования, юмор может научить человека когнитивной гибкости, снять стресс и способствует творческому решению проблем и психологической устойчивости.
В процессе воспитания часто возникают стрессовые ситуации. Юмор помогает в этом случае разрядить обстановку, благодаря ему дети и родители чувствуют себя лучше.
Специалисты опросили 312 человек в возрасте от 18 до 45 лет. Более половины заявили, что их воспитывали люди, которые использовали юмор, а 71,8% согласились, что юмор может быть эффективным инструментом воспитания. Также команда учёных обнаружила связь между использованием юмора родителями и тем, как их дети, которые теперь уже взрослые, оценивают своё воспитание, отношения с родителями. Из тех, чьи родители шутили, 50,5% заявили, что у них хорошие отношения с ними, а 44,2% положительно оценили собственное воспитание.
Из тех же, чьи родители не используют юмор, только 2,9% сообщили о хороших отношениях с родителями, а 3,6% о хорошем воспитании.