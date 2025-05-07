Обнаружено, что с возрастом мы меньше занимаемся спортом из-за изменений в мозге

Далее специалисты выяснили, какие процессы при старении происходят в мозге. Оказалось, что старение приводит к изменениям в сети определения значимости в мозге, а изменения в этой сети вызывают изменения в физической активности.

Если между этими изменениями и снижением уровня физической активности в пожилом возрасте есть причинно-следственная связь, это значит, что с возрастом заниматься спортом может быть ещё сложнее.

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