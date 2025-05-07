Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 мая 2025, 11:15
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Обнаружено, что с возрастом мы меньше занимаемся спортом из-за изменений в мозге

Это выяснили учёные из Северо-Восточного университета
Общеизвестно, что люди с возрастом становятся менее активными. Считается, что это связано с потерей мышечной массы, силы, проблемами с подвижностью. Однако новое исследование показало, что причина может заключаться и в работе мозга.
Обнаружено, что с возрастом мы меньше занимаемся спортом из-за изменений в мозге
© Practical Health Psychology

В рамках исследования, опубликованного в Journal of Gerontology, специалисты проанализировали данные, ранее собранные Кембриджским центром старения и нейронауки. В частности, они изучили популяционное когортное исследование с участием людей в возрасте от 18 до 81 года.

Эксперты также определили точку, когда связь между возрастом и физической активностью расходится. Происходит это примерно в 49 лет.

Обнаружено, что с возрастом мы меньше занимаемся спортом из-за изменений в мозге
© Renee Zhang

Далее специалисты выяснили, какие процессы при старении происходят в мозге. Оказалось, что старение приводит к изменениям в сети определения значимости в мозге, а изменения в этой сети вызывают изменения в физической активности.

Если между этими изменениями и снижением уровня физической активности в пожилом возрасте есть причинно-следственная связь, это значит, что с возрастом заниматься спортом может быть ещё сложнее.

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