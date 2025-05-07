Обнаружено, что с возрастом мы меньше занимаемся спортом из-за изменений в мозге

Обнаружено, что с возрастом мы меньше занимаемся спортом из-за изменений в мозгеЭто выяснили учёные из Северо-Восточного университета
В рамках исследования, опубликованного в Journal of Gerontology, специалисты проанализировали данные, ранее собранные Кембриджским центром старения и нейронауки. В частности, они изучили популяционное когортное исследование с участием людей в возрасте от 18 до 81 года.
Эксперты также определили точку, когда связь между возрастом и физической активностью расходится. Происходит это примерно в 49 лет.
Далее специалисты выяснили, какие процессы при старении происходят в мозге. Оказалось, что старение приводит к изменениям в сети определения значимости в мозге, а изменения в этой сети вызывают изменения в физической активности.
Если между этими изменениями и снижением уровня физической активности в пожилом возрасте есть причинно-следственная связь, это значит, что с возрастом заниматься спортом может быть ещё сложнее.
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