Обнаружено, что собаки помогают людям контролировать стресс лучше, чем ожидалось

Ряд исследований показал, что у людей, попавших в стрессовую ситуацию, уровень кортизола (гормона стресса) ниже, если они находятся в компании собаки, чем если они сидят в одиночестве или даже с другом.

В новом исследовании приняли участие около 40 владельцев собак. Людям случайном образом сказали либо взять собак с собой в лабораторию, либо оставить дома. Как и ожидалось, у людей, рядом с которыми была собака, был ниже уровень кортизола. Кроме того, у тех, кто был с питомцами, наблюдался выраженный всплеск альфа-амилазы, а у людей без питомцев эта реакция почти отсутствовала.