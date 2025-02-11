Обнаружено, что у мужчин-отцов меняются гормоны

Новые исследования демонстрируют, что у мужчин тоже происходят гормональные изменения, призванные их подготовить к отцовству. Хоть эти изменения и не так выражены, как у женщин. Подробно об этом говорится в книге Father Nature: The Science of Paternal Potential. Всё дело в том, что потенциал мужчин к уходу за детьми — древняя способность, которая развилась в ходе естественного отбора.

Научные работы демонстрируют, что уровень тестостерона повышается у молодых гетеросексуальных мужчин, когда они просто разговаривают с молодыми женщинами, с которыми они не связаны узами родства. Также известно, что представители мужского пола, которые сообщают о большем количестве половых партнёрш за жизнь, имеют более высокие показатели тестостерона, чем те, у кого женщин было меньше.

Существуют также некоторые связи между уровнем тестостерона у мужчин и родительскими качествами. К примеру, те из молодых отцов, у которых ниже уровень этого гормона, склонны уделять больше внимания своему младенцу, быть более отзывчивыми по отношению к нему, выражать больше сочувствия плачущему ребёнку и больше участвовать в уходе за ним.