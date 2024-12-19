Обнаружено, что удалённая работа помогает бороться с выгоранием

Обнаружено, что удалённая работа помогает бороться с выгораниемИ вот с чем это связано
Научные исследования демонстрируют, что удалённая работа даёт сотрудникам больший уровень самостоятельности, экономит время, помогает стать более гибким. Это улучшает баланс между работой и личной жизнью и помогает бороться с выгоранием.
Доказано, что люди, работающие из дома, экономят в среднем более часа в день, которые они раньше тратили на дорогу. В Торонто это около 72 минут в день, в Монреале — примерно 64 минуты и в Ванкувере — 60 минут.
Также удалённая работа сокращает время, которое человек тратит на подготовку к работе. Особенно это касается женщин, которые экономят таким образом 24 минуты.
Благодаря дополнительному времени, которое сотрудники получают на «удалёнке», они могут сосредоточиться на уходе за собой, чтении, спорте или сне. По сравнению с теми, кто работает в офисе, люди, трудящиеся из дома, спят на 23 минуты дольше и тратят на досуг на 30 минут больше.
Дистанционные работники, кроме того, на 12% чувствуют себя более удовлетворёнными, чем те, кто сидит в офисе. Напротив, люди, которые выполняют свои обязанности очно, сообщают о меньшем количестве времени, проведённого с друзьями и семьёй, сокращении сна и более высоком уровне стресса. Удалённая работа помогает всё это смягчить.
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