Обнаружено, что удалённая работа помогает бороться с выгоранием

Научные исследования демонстрируют, что удалённая работа даёт сотрудникам больший уровень самостоятельности, экономит время, помогает стать более гибким. Это улучшает баланс между работой и личной жизнью и помогает бороться с выгоранием.

Доказано, что люди, работающие из дома, экономят в среднем более часа в день, которые они раньше тратили на дорогу. В Торонто это около 72 минут в день, в Монреале — примерно 64 минуты и в Ванкувере — 60 минут.

Также удалённая работа сокращает время, которое человек тратит на подготовку к работе. Особенно это касается женщин, которые экономят таким образом 24 минуты.