Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 декабря 2024, 00:45
1 мин.

Обнаружено, что удалённая работа помогает бороться с выгоранием

И вот с чем это связано
Некоторые исследования показывают, что профвыгорание часто возникает из-за организационных практик и давления, которое они оказывают, а не из-за личных неудач сотрудника. Ключевыми же факторами в этом случае становятся высокие требования к работе и эмоциональное истощение.
Обнаружено, что удалённая работа помогает бороться с выгоранием
© Unsplash/CC0 Public Domain

Научные исследования демонстрируют, что удалённая работа даёт сотрудникам больший уровень самостоятельности, экономит время, помогает стать более гибким. Это улучшает баланс между работой и личной жизнью и помогает бороться с выгоранием.

Доказано, что люди, работающие из дома, экономят в среднем более часа в день, которые они раньше тратили на дорогу. В Торонто это около 72 минут в день, в Монреале — примерно 64 минуты и в Ванкувере — 60 минут.

Также удалённая работа сокращает время, которое человек тратит на подготовку к работе. Особенно это касается женщин, которые экономят таким образом 24 минуты.

Обнаружено, что удалённая работа помогает бороться с выгоранием
© Catherine Falls Commercial/Getty Images

Благодаря дополнительному времени, которое сотрудники получают на «удалёнке», они могут сосредоточиться на уходе за собой, чтении, спорте или сне. По сравнению с теми, кто работает в офисе, люди, трудящиеся из дома, спят на 23 минуты дольше и тратят на досуг на 30 минут больше.

Дистанционные работники, кроме того, на 12% чувствуют себя более удовлетворёнными, чем те, кто сидит в офисе. Напротив, люди, которые выполняют свои обязанности очно, сообщают о меньшем количестве времени, проведённого с друзьями и семьёй, сокращении сна и более высоком уровне стресса. Удалённая работа помогает всё это смягчить.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.