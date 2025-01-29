Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 января 2025, 00:45
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Обнаружено, что упражнения не так сильно помогают сжигать калории, как вы думаете

Вот чего стоит ожидать
Общепризнанно, что физическая активность — ключевой компонент для снижения веса. Но в последние годы эта идея была поставлена под сомнение.
Обнаружено, что упражнения не так сильно помогают сжигать калории, как вы думаете
© Unsplash/CC0 Public Domain

Согласно самым надёжным исследованиям, физические упражнения действительно увеличивают расход энергии. Правда, не так сильно, как вы могли бы ожидать.

То есть если вы будете сжигать 600 калорий в зале, то это не значит, что ваши ежедневные затраты энергии увеличатся на столько же. При этом точное число назвать словно, поскольку это варьируется от человека к человеку.

Обнаружено, что упражнения не так сильно помогают сжигать калории, как вы думаете
© Morsa Images / Getty Images

Есть несколько причин, по которым упражнения не увеличивают расход энергии настолько, насколько мы ожидаем. Это может быть замена обычной физической активности тренировкой и поведенческая компенсация (меньше активности в конце дня после утренней тренировки).

Кроме того, физические упражнения могут казаться тяжёлыми, поэтому мы ожидаем большей отдачи от них. Однако пять часов тренировок в неделю — это всего около 4% от нашего обычного времени бодрствования. Так что это не будет сильно влиять на то, сколько калорий мы обычно сжигаем.

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