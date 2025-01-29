Обнаружено, что упражнения не так сильно помогают сжигать калории, как вы думаете

Есть несколько причин, по которым упражнения не увеличивают расход энергии настолько, насколько мы ожидаем. Это может быть замена обычной физической активности тренировкой и поведенческая компенсация (меньше активности в конце дня после утренней тренировки).

Кроме того, физические упражнения могут казаться тяжёлыми, поэтому мы ожидаем большей отдачи от них. Однако пять часов тренировок в неделю — это всего около 4% от нашего обычного времени бодрствования. Так что это не будет сильно влиять на то, сколько калорий мы обычно сжигаем.

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