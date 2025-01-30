Обнаружено, что в бедных странах люди счастливее всего в среднем возрасте

В ходе недавнего исследования, направленного на изучение старения в сельских общинах, ориентированных на натуральное хозяйство, выяснилось, что счастье для этих людей достигает пика в средние годы жизни. Такое наблюдается в 23 странах Глобального Юга.

Чаще в подобных обществах специалисты наблюдали перевёрнутую U-образную форму счастья. То есть взрослые среднего возраста сообщали о самом высоком уровне счастья или об отсутствии значимой возрастной тенденции вообще.