Обнаружено, что в бедных странах люди счастливее всего в среднем возрасте

Обнаружено, что в бедных странах люди счастливее всего в среднем возрастеА в более богатых странах всё наоборот
В ходе недавнего исследования, направленного на изучение старения в сельских общинах, ориентированных на натуральное хозяйство, выяснилось, что счастье для этих людей достигает пика в средние годы жизни. Такое наблюдается в 23 странах Глобального Юга.
Чаще в подобных обществах специалисты наблюдали перевёрнутую U-образную форму счастья. То есть взрослые среднего возраста сообщали о самом высоком уровне счастья или об отсутствии значимой возрастной тенденции вообще.
В целом также благосостояние людей часто снижалось после среднего возраста среди населения с низким уровнем ресурсов, лишённого социального обеспечения и других институционализированных форм защиты.
При этом сам возраст слабо влиял на удовлетворённость жизнью. Болезнь, инвалидность и потеря производительности имели большее значение, чем количество прожитых лет.