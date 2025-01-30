Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 января 2025, 05:15
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Обнаружено, что в бедных странах люди счастливее всего в среднем возрасте

А в более богатых странах всё наоборот
Обычно счастье на протяжении всей жизни представляет собой U-образную кривую. За радостями юности следуют трудности 20−30-летнего возраста, а затем вновь наступает подъём. При этом он достигает пика после выхода на пенсию. Но не для всех обществ такое характерно.
Обнаружено, что в бедных странах люди счастливее всего в среднем возрасте
© CC0 Public Domain

В ходе недавнего исследования, направленного на изучение старения в сельских общинах, ориентированных на натуральное хозяйство, выяснилось, что счастье для этих людей достигает пика в средние годы жизни. Такое наблюдается в 23 странах Глобального Юга.

Чаще в подобных обществах специалисты наблюдали перевёрнутую U-образную форму счастья. То есть взрослые среднего возраста сообщали о самом высоком уровне счастья или об отсутствии значимой возрастной тенденции вообще.

Обнаружено, что в бедных странах люди счастливее всего в среднем возрасте
© Anadolu Ajansı

В целом также благосостояние людей часто снижалось после среднего возраста среди населения с низким уровнем ресурсов, лишённого социального обеспечения и других институционализированных форм защиты.

При этом сам возраст слабо влиял на удовлетворённость жизнью. Болезнь, инвалидность и потеря производительности имели большее значение, чем количество прожитых лет.