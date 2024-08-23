Обнаружено, что видеоигры полезны для психического здоровья. Но есть нюансы

Проанализированы по итогам работы были 97 602 анкеты. Эксперты обнаружили в ответах закономерность: люди, которые играли в видеоигры, испытывали большее чувство удовлетворённости жизнью, чем те, кто не играл. А это ключевой компонент психического здоровья. Но для этого они должны были играть 3 часа или больше в день.

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