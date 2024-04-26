Обнаружено, что время приёма лекарств связано с их эффективностью

Специалисты в целом идентифицировали более 300 генов печени, которые следуют циркадным ритмам. Многие из них связаны с метаболизмом лекарств, воспалением.

Исследование показало, что печень более восприимчива к малярии в определённое время суток.

Команда учёных решила также понять, как время суток влияет на метаболизм лекарств. Для этого рассматривались два разных препарата: ацетаминофен (тайленол) и аторвастатин.

При расщеплении в печени тайленола небольшая часть лекарства превращается в токсичный побочный продукт, известный как NAPQI. Количество вырабатываемого NAPQI может варьироваться до 50%, а зависит это от того, в какое время суток принимают препарат. Также было обнаружено, что аторвастатин вызывает более высокую токсичность в определённое время суток.

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