Обнаружено, что загрязнение воздуха может привести к эпилепсии

Учёные из Научно-исследовательского института Лондонского центра медицинских наук (LHSCRI) и Школы медицины и стоматологии им. Шулиха при Университете Вестерн нашли связь между длительным воздействием загрязнённого воздуха и новыми случаями эпилепсии у взрослых в Онтарио.

Научная работа показала, что в загрязнённом воздухе более высокое воздействие мелких твёрдых частиц повышает риск возникновения эпилепсии на 5,5%, в то время как озон - ещё на 9,6%.