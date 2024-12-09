Обнаружено, что жара убивает в основном молодых, а не пожилых людей

Обнаружено, что жара убивает в основном молодых, а не пожилых людейИ это неожиданно
Удивительно, но именно люди моложе 35 лет чаще всего умирают от жары. Физиологически же считается, что это самые крепкие представители популяции. Говорится об этом подробнее в работе, опубликованной в журнале Science Advances.
Специалисты в ходе нового исследования сопоставили количество смертей выше или ниже среднего с температурами по так называемой шкале влажного термометра. Проводилось исследование в Мексике.
Анализ показал, что с 1998 по 2019 год в Мексике каждый год происходило около 3300 смертей, связанных с жарой. Почти треть из них приходится на людей 18−35 лет. Крайне уязвимыми оказались также дети до 5 лет, особенно младенцы.
При этом люди в возрасте от 50 до 70 лет реже всего умирали от жаркой погоды. В основном же их смертность была связана с умеренно холодной погодой.