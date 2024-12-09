Обнаружено, что жара убивает в основном молодых, а не пожилых людей

Удивительно, но именно люди моложе 35 лет чаще всего умирают от жары. Физиологически же считается, что это самые крепкие представители популяции. Говорится об этом подробнее в работе, опубликованной в журнале Science Advances.

Специалисты в ходе нового исследования сопоставили количество смертей выше или ниже среднего с температурами по так называемой шкале влажного термометра. Проводилось исследование в Мексике.