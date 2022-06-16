Обнаружено вещество, которое помогает человеку похудеть при занятиях спортом

Обнаружено вещество, которое помогает человеку похудеть при занятиях спортомВозможно, это поможет в будущем создать специальные препараты
Специалисты из Медицинского колледжа Бейлора, Стэнфордской школы медицины и прочих учреждений смогли определить молекулу, которая вырабатывается в организме мышей при физической нагрузке, а также подавляет аппетит и помогает при ожирении. Учёные хотели понять, как физические упражнения влияют на организм на молекулярном уровне.
Джонатан Лонг, Юн Сюй вместе с коллегами проанализировали состав плазмы крови мышей, которые перед этим занимались на беговой дорожке. Оказалось, что наиболее значимой была молекула Lac-Phe. Когда мышам с ожирением давали высокую дозу этой молекулы, у них в течение 12 часов примерно на 50 процентов снижалось потребление пищи, а если они получали Lac-Phe 10 дней подряд, то у них снижалось общее потребление пищи, вес, а толерантность к глюкозе улучшалась.
Кроме того, эксперты идентифицировали фермент CNDP2. Это вещество, как выяснилось, принимает участие в создании Lac-Phe. Мыши, у которых не было CNDP2, сбрасывали не так много веса при занятиях спортом.
Также учёные заметили, что уровень Lac-Phe в плазме после упражнений сильно повышается у скаковых лошадей и у людей. Среди наиболее эффективных для похудения упражнений на первом месте находятся спринтерские упражнения, далее идут тренировки с отягощениями, а после них - упражнения на выносливость.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.