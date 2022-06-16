Обнаружено вещество, которое помогает человеку похудеть при занятиях спортом

Специалисты из Медицинского колледжа Бейлора, Стэнфордской школы медицины и прочих учреждений смогли определить молекулу, которая вырабатывается в организме мышей при физической нагрузке, а также подавляет аппетит и помогает при ожирении. Учёные хотели понять, как физические упражнения влияют на организм на молекулярном уровне.

Джонатан Лонг, Юн Сюй вместе с коллегами проанализировали состав плазмы крови мышей, которые перед этим занимались на беговой дорожке. Оказалось, что наиболее значимой была молекула Lac-Phe. Когда мышам с ожирением давали высокую дозу этой молекулы, у них в течение 12 часов примерно на 50 процентов снижалось потребление пищи, а если они получали Lac-Phe 10 дней подряд, то у них снижалось общее потребление пищи, вес, а толерантность к глюкозе улучшалась.