Обнаружены 13 белков, которые тесно связаны со старением мозга

По оценкам специалистов, число людей в возрасте 65 лет и старше во всём мире к 2050 году превысит 1,5 миллиарда человек. Известно, что с возрастом увеличивается распространённость деменции. Предотвратить её развитие может раннее выявление болезни и вмешательство в процесс старения мозга.

Вэй Чэн вместе с коллегами использовал данные мультимодальной визуализации мозга 10 949 здоровых взрослых в возрасте 45−82 лет, чтобы изучить возможные индикаторы старения мозга. Также эксперты проанализировали концентрацию около 3000 белков в плазме крови почти 5000 человек из UK Biobank.