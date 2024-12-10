Обнаружены 13 белков, которые тесно связаны со старением мозга

Обнаружены 13 белков, которые тесно связаны со старением мозгаОб этом говорится в статье из журнала Nature Aging
По оценкам специалистов, число людей в возрасте 65 лет и старше во всём мире к 2050 году превысит 1,5 миллиарда человек. Известно, что с возрастом увеличивается распространённость деменции. Предотвратить её развитие может раннее выявление болезни и вмешательство в процесс старения мозга.
Вэй Чэн вместе с коллегами использовал данные мультимодальной визуализации мозга 10 949 здоровых взрослых в возрасте 45−82 лет, чтобы изучить возможные индикаторы старения мозга. Также эксперты проанализировали концентрацию около 3000 белков в плазме крови почти 5000 человек из UK Biobank.
Авторам исследования удалось идентифицировать 13 белков, связанных с биологическим старением мозга. Это, в частности, Brevican (BCAN — белок центральной нервной системы). Количество BCAN и GDF15 в крови тоже было связано с деменцией, инсультом, двигательными функциями.
Учёные обнаружили, что концентрации многих белков изменяются вместе с биологическим возрастом мозга по различным траекториям. Все они образуют три пика в 57, 70 и 78 лет.