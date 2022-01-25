Обнаружены белки крови, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека

Учёные из Эдинбургского университета обнаружили, что со старением связаны два белка. Это аполипопротеин (а) (LPA) и молекула адгезии сосудистых клеток 1 (VCAM1). Если уровень этих веществ в организме был повышен, то здоровье людей оказывалось слабее и они с меньшей вероятностью проживали долгую жизнь. Множество LPA в крови человека может быть связано с более высоким риском атеросклероза, а впоследствии - с возникновением сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта. VCAM1 при этом влияет на иммунный ответ, расширение и сужение сосудов, свёртывание крови.