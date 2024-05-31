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Фитнес и здоровье
Опубликовано 31 мая 2024, 09:00
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Обнаружены два симптома, которые возникают почти у 50% людей с колоректальным раком

Это касается тех, у кого болезнь развивается до 50 лет
Учёные в ходе нового исследования выявили самые часто встречающиеся признаки колоректального рака с ранним началом. Эти два симптома проявляются у тех, кому меньше 50 лет.
Обнаружены два симптома, которые возникают почти у 50% людей с колоректальным раком
© MUSC Health

Новое исследование показало, что в почти 50% всех случаев колоректального рака с ранним началом люди страдают от двух симптомов. Это боль в животе и гематохезия (кровь в стуле).

В Соединённых Штатах колоректальный рак чаще встречается среди пожилых людей. В среднем диагноз ставится людям в 66 лет. Однако заболеваемость колоректальным раком с ранним началом (под которым понимаются случаи, диагностированные у людей в возрасте до 50 лет) всё растёт и удвоилась с 1990-х годов.

Обнаружены два симптома, которые возникают почти у 50% людей с колоректальным раком
© GIZEMBDR / GETTY IMAGES

В новом обзоре, опубликованном в JAMA Network Open, рассматривалось 81 исследование с участием более чем 24 миллионов человек моложе 50 лет. Оказалось, что в США и во всём мире при колоректальном раке с ранним началом у людей встречаются кровь в стуле, боли в животе и изменение режима работы кишечника.

Авторы исследования обнаружили также, что у 45% людей с колоректальным раком с ранним началом наблюдалась гематохезия (кровавый стул) и у около 40% пациентов — боли в животе. Третьим наиболее распространённым симптомом колоректального рака с ранним началом (затрагивающим 27% людей) было изменение режима работы кишечника (запор, диарея, их чередование с изменением работы кишечника или чередование диареи и запора).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Health
Автор:Валерия Филимонова
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#рак
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