Обнаружены два симптома, которые возникают почти у 50% людей с колоректальным раком

Это касается тех, у кого болезнь развивается до 50 лет

Учёные в ходе нового исследования выявили самые часто встречающиеся признаки колоректального рака с ранним началом. Эти два симптома проявляются у тех, кому меньше 50 лет.