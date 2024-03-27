Обнаружены гены, которые приводят к аллергии на воду у человека

Учёным удалось выявить мутации в определённых генах, связанных с аллергией на воду. В частности, в этом играет роль ген FABP5. Он имеет решающее значение для барьерной функции кожи. Мутации в этом гене нарушают способность кожи отталкивать воду, активируя воспалительную реакцию.

Вариации генов, участвующих в иммунной регуляции и целостности кожи, также способствуют повышенной восприимчивости к воде. При этом на тяжесть заболевания могут влиять факторы окружающей среды: химическое воздействие, гормональные изменения.