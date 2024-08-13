Обнаружены напитки, употребление которых быстро приближает деменцию

Существуют научные данные о том, что сладкие напитки ускоряют старение мозга. Некоторые исследования подтверждают, что употребление таких напитков может привести к уменьшению объёма мозга, ухудшению работы памяти.

Результаты одного исследования показали, что если человек каждый день будет употреблять один-два стакана сладких напитков, то его мозг состарится на 1,6 года. С точки зрения работы памяти данные оказались ещё более пугающими.

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