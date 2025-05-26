Обнаружены неожиданные эволюционные изменения у современных людей

Обнаружены неожиданные эволюционные изменения у современных людейВот что показали исследования
В вулканической породе Анд мышьяк попадает в больших количествах в питьевую воду. Неорганический мышьяк связывают с раком, поражениями кожи, болезнями сердца, диабетом и детской смертностью. Однако биохимия андцев так эволюционировала, что их организм стал эффективно перерабатывать мышьяк.
Популяции в Боливии, как и группы людей в Аргентине и Чили, развили варианты вокруг гена AS3MT, производящего ферменты, которые расщепляют мышьяк в печени. Это яркий пример естественного отбора.
Это доказывает, что человеческий геном пластичен. Об этом сказала Карин Броберг из Каролинского института в Швеции.
Команда учёных под руководством специалистов из Гарвардской медицинской школы провела анализ более 8400 образцов ДНК людей, которые жили в Западной Евразии в течение последних 14 000 лет. Эксперты сравнили эти древние геномы с генетическими данными 6510 современных людей и изучили почти 10 миллионов генетических вариантов.
В предварительном рецензируемом черновике статьи, который опубликован в прошлом году, Дэвид Райх с коллегами отмечает, что они нашли доказательства естественного отбора в 347 местах генома. Это на порядок больше, чем считалось ранее. Связаны эти изменения были с иммунитетом, воспалительными реакциями и кардиометаболическими признаками. Сам Райх отказался обсуждать результаты исследования, так как статья с результатами находится на рассмотрении. Но он сказал, что команда собирается расширить количество образцов и расширить методологию в окончательной версии исследования.