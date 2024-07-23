Обнаружены новые биомаркеры болезни Альцгеймера

Самое примечательное открытие новой работы — это идентификация нового биомаркера CSF YWHAG. Он показал наилучшие результаты при диагностике как биологически (AUC=0,969), так и клинически (AUC=0,857) определенной болезни Альцгеймера. Четыре (YWHAG, SMOC1, PIGR и TMOD2) и пять (ACHE, YWHAG, PCSK1, MMP10 и IRF1) белковых панелей значительно повысили точность до 0,987 и 0,975 соответственно.

В последующих экспериментах учёные планируют повторить всё на внешних когортах, отобранных у более широкого круга разнообразных людей. Также они надеются усовершенствовать биомаркеры, которые они идентифицировали, и разработать стандартизированные диагностические тесты для этих маркеров.

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