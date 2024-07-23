Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 июля 2024, 18:45
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Обнаружены новые биомаркеры болезни Альцгеймера

Говорится об этом в журнале Nature Human Behavior
Специалисты из Университета Фудань недавно приступили к изучению белков в спинномозговой жидкости (СМЖ) людей с болезнью Альцгеймера и без неё. Им удалось выявить специфические белки, которые могут служить биомаркерами заболевания.
Обнаружены новые биомаркеры болезни Альцгеймера
© OHSU

Основная цель недавнего исследования заключалась в выявлении специфических биомаркеров в человеческой спинномозговой жидкости (СМЖ). Эти биомаркеры должны помочь обнаружить болезнь Альцгеймера и предсказать её прогрессирование.

В результаты учёные нашли белки, которые связаны с основной патологией болезни Альцгеймера. Также они идентифицировали белки, которые могут указывать на воспаление, повреждение нейронов и другие нарушения в физиологических процессах человека. Далее экспертам удалось определить новые биомаркеры, которые могут помочь диагностировать и оценить прогрессирование заболевания.

© Nature Human Behaviour (2024). DOI: 10.1038/s41562-024-01924-6

Самое примечательное открытие новой работы — это идентификация нового биомаркера CSF YWHAG. Он показал наилучшие результаты при диагностике как биологически (AUC=0,969), так и клинически (AUC=0,857) определенной болезни Альцгеймера. Четыре (YWHAG, SMOC1, PIGR и TMOD2) и пять (ACHE, YWHAG, PCSK1, MMP10 и IRF1) белковых панелей значительно повысили точность до 0,987 и 0,975 соответственно.

В последующих экспериментах учёные планируют повторить всё на внешних когортах, отобранных у более широкого круга разнообразных людей. Также они надеются усовершенствовать биомаркеры, которые они идентифицировали, и разработать стандартизированные диагностические тесты для этих маркеров.

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