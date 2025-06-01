Обработанное мясо и другие худшие для здоровья продукты, если вам 45+

Сладкие напитки. К ним относятся газировка, энергетики, подслащённый кофе. Дело в том, что они повышают уровень глюкозы в крови, приводят к образованию жира на животе, увеличивают риск возникновения диабета 2 типа. Вместо них пейте воду, травяные чаи или газированную воду с лимоном.

Обработанное мясо. Это бекон, хот-доги, сосиски. Такое мясо содержит много натрия, насыщенных жиров, нитратов, которые повышают риск возникновения рака и болезней сердца. Вместо этого ешьте постные белки: индейку, жареную курицу, рыбу.

Рафинированные углеводы. К ним относятся белый хлеб, белые макароны, многие виды упакованной выпечки. Эти углеводы вызывают резкие скачки уровня сахара в крови, что способствует набору веса. Лучше сосредоточьтесь на потреблении овса, киноа, цельнозернового хлеба.

Жареные во фритюре продукты. После 45 лет рекомендуется избегать картошки фри, куриных крылышек, луковых колец, которые наполнены трансжирами и калориями. Чтобы получить более здоровый вариант этих блюд, их нужно запекать, жарить на сковородке или на свежем воздухе.

Алкоголь. Если вам больше 45 - откажитесь от спиртного (хотя бы частично). Употребление этих напитков замедляет обмен веществ, ухудшает сон, нагружает печень и приводит к образованию жира на животе.

Закуски с высокой степенью переработки. Это чипсы, крекеры, крендельки. Они содержат большое количество соли и вредных жиров, что приводит к высокому кровяному давлению и задержке воды в организме. Вместо них выбирайте семена, орехи или домашний воздушный попкорн.