Обработанное мясо, жареные продукты и сладкие напитки: от чего лучше отказаться в новом году

Обработанное мясо. Его связывают с основными причинами смерти, отмечает Миньянг Сон, доцент кафедры клинической эпидемиологии и питания в Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана. В ультрапереработанном мясе содержатся такие вредные вещества, как натрий, насыщенные жиры, причём в больших количествах. Также это мясо оказалось одним из продуктов, которые наиболее последовательно связаны с сердечно-сосудистыми проблемами. По данным Международного агентства по изучению рака, бекон, колбаса, хот-доги, ветчина, мясные закуски — это канцерогены. Более здоровые альтернативы — это запечённая или приготовленная на гриле птица, рыбу, постное красное мясо.

Напитки с сахаром. Газировка, сладкий чай, энергетические напитки и фруктовые коктейли связаны с набором веса, ожирением, диабетом, болезнями сердца и другими нарушениями обмена веществ. Помимо этого, они разрушают зубы и плохо влияют на сердце.