Обработанное мясо, жареные продукты и сладкие напитки: от чего лучше отказаться в новом году

Обработанное мясо, жареные продукты и сладкие напитки: от чего лучше отказаться в новом годуЭксперты рекомендуют начать именно с них
Обработанное мясо. Его связывают с основными причинами смерти, отмечает Миньянг Сон, доцент кафедры клинической эпидемиологии и питания в Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана. В ультрапереработанном мясе содержатся такие вредные вещества, как натрий, насыщенные жиры, причём в больших количествах. Также это мясо оказалось одним из продуктов, которые наиболее последовательно связаны с сердечно-сосудистыми проблемами. По данным Международного агентства по изучению рака, бекон, колбаса, хот-доги, ветчина, мясные закуски — это канцерогены. Более здоровые альтернативы — это запечённая или приготовленная на гриле птица, рыбу, постное красное мясо.
Напитки с сахаром. Газировка, сладкий чай, энергетические напитки и фруктовые коктейли связаны с набором веса, ожирением, диабетом, болезнями сердца и другими нарушениями обмена веществ. Помимо этого, они разрушают зубы и плохо влияют на сердце.
Жареные в промышленных масштабах продукты. Процесс жарки во фритюре создает потенциально канцерогенные вещества. Избегайте картофеля фри, упакованных чипсов, пончиков и мясных или рыбных наггетсов.
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