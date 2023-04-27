Обращайте внимание на эти пять пунктов, чтобы выбрать максимально полезный авокадо

При выборе авокадо в магазине учитывайте следующие признаки.

Цвет. Первоначально авокадо становятся ярко-зелёного и светлого цвета. По мере того как они созревают, они темнеют, и в итоге они становятся почти чёрными. Если вы хотите съесть авокадо в течение следующих одного-двух дней, ищите фрукт средне-тёмно-зелёного цвета. Незрелые авокадо при этом лучше храните при комнатной температуре, а не в холодильнике. А вот когда они станут мягкими, положите уже в холодильник, чтобы они не так быстро начали гнить.

Сжатие фрукта. Спелые фрукты быстро изменяют форму после сжатия, незрелые плоды довольно твёрдые сами по себе, а перезрелые - очень мягкие, их легко повредить. Кроме того, в случае с авокадо ощущение, что внутри него слишком мягко или что мякоть движется отдельно от кожицы - это признак гниения.