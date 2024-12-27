Общайтесь с друзьями и семьёй: названы способы борьбы с одиночеством зимой

Присоединяйтесь к движению «Рад поболтать". Эта инициатива реализуется в Великобритании. Людей призывают садиться на специальные скамейки или носить значки «рады поболтать», которые показывают их открытость к дружеским разговорам с прохожими. Исследования демонстрируют, что эти значки очень облегчают завязывание разговора.

Станьте волонтёром в местной благотворительной организации. Отдача не только приносит пользу другим, но и создаёт чувство цели в жизни и связи с окружающими.

Принимайте участие в общественной деятельности. Это могут быть мастер-классы по рукоделию, пение рождественских гимнов и пр.