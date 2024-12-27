Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 декабря 2024, 06:00
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Общайтесь с друзьями и семьёй: названы способы борьбы с одиночеством зимой

Для некоторых людей это состояние может быть невыносимым
Исследования показывают, что микроразговоры с незнакомыми людьми улучшают самочувствие и уменьшают ощущение одиночества. Вот ещё несколько действий, которые напомнят вам, что вы не одни.
Общайтесь с друзьями и семьёй: названы способы борьбы с одиночеством зимой
© Pixabay/CC0 Public Domain

Присоединяйтесь к движению «Рад поболтать". Эта инициатива реализуется в Великобритании. Людей призывают садиться на специальные скамейки или носить значки «рады поболтать», которые показывают их открытость к дружеским разговорам с прохожими. Исследования демонстрируют, что эти значки очень облегчают завязывание разговора.

Станьте волонтёром в местной благотворительной организации. Отдача не только приносит пользу другим, но и создаёт чувство цели в жизни и связи с окружающими.

Принимайте участие в общественной деятельности. Это могут быть мастер-классы по рукоделию, пение рождественских гимнов и пр.

Общайтесь с друзьями и семьёй: названы способы борьбы с одиночеством зимой
© Council on Aging of Central Oregon

Оставайтесь активными и проводите больше времени на свежем воздухе. Доказано, что физические упражнения приносят пользу психическому здоровью.

Восстановите связь с друзьями и семьёй. Отправьте открытку, чтобы поздороваться, запланируйте звонок или встречу.

При этом не рекомендуется из-за чувства одиночества заводить домашних животных. Вместо этого попробуйте побыть волонтёром в приюте для животных или пообщаться с друзьями, у которых есть питомцы.

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