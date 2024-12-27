Общайтесь с друзьями и семьёй: названы способы борьбы с одиночеством зимой

Общайтесь с друзьями и семьёй: названы способы борьбы с одиночеством зимойДля некоторых людей это состояние может быть невыносимым
Присоединяйтесь к движению «Рад поболтать". Эта инициатива реализуется в Великобритании. Людей призывают садиться на специальные скамейки или носить значки «рады поболтать», которые показывают их открытость к дружеским разговорам с прохожими. Исследования демонстрируют, что эти значки очень облегчают завязывание разговора.
Станьте волонтёром в местной благотворительной организации. Отдача не только приносит пользу другим, но и создаёт чувство цели в жизни и связи с окружающими.
Принимайте участие в общественной деятельности. Это могут быть мастер-классы по рукоделию, пение рождественских гимнов и пр.
Оставайтесь активными и проводите больше времени на свежем воздухе. Доказано, что физические упражнения приносят пользу психическому здоровью.
Восстановите связь с друзьями и семьёй. Отправьте открытку, чтобы поздороваться, запланируйте звонок или встречу.
При этом не рекомендуется из-за чувства одиночества заводить домашних животных. Вместо этого попробуйте побыть волонтёром в приюте для животных или пообщаться с друзьями, у которых есть питомцы.
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