Обучение ребёнка и не только: почему важно читать детям вслух, даже если они уже умеют сами

Согласно исследованиям, посвящённым навыкам чтения, в обучении этому процессу участвуют два основных типа навыков: ограниченные и неограниченные. К первым относятся те, которые сохраняются у нас, как только мы их освоили. Например, как только мы выучили алфавит, нам не нужно больше продолжать его учить. Ко второму типу навыков относятся такие, которые мы продолжаем развивать всю жизнь: словарный запас, беглость чтения, понимание прочитанного.

Известно, что чтение младенцам и детям младшего возраста может сформировать ранние языковые навыки. А при чтении детям старшего возраста у них развиваются неограниченные навыки.