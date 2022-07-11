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Обязательно откажитесь от этой привычки, если у вас диабет

О её опасности предупреждает диетолог
Диабет может сильно снизить качество жизни человека. При этом немалую роль играют и привычки, которых придерживается пациент. Вот что считается худшей питьевой привычкой при сахарном диабете.
Обязательно откажитесь от этой привычки, если у вас диабет

Нередко люди, у которых находят сахарный диабет, задаются вопросом: а можно ли мне дальше пить алкоголь? Специалист в области питания Лорен Манакер говорит, что в день максимально женщины с диабетом могут выпить один алкогольный напиток, а мужчины - два. При этом важно, чтобы такое спиртное содержало мало сахара.

Обязательно откажитесь от этой привычки, если у вас диабет

Вместе с тем худшая привычка при сахарном диабете, по мнению специалиста, - пить спиртное натощак.

Дело в том, что, когда человек с диабетом будет пить натощак, уровень сахара в крови у него снизится. Связано это с тем, что печень не сможет так же эффективно расщеплять алкоголь, как при употреблении спиртного вместе с закуской.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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