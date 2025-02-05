Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 февраля 2025, 12:00
1 мин.

Очищение организма соками оказалось опасно для здоровья

Будьте осторожны
У людей, которые прошли трёхдневную «очистку соками», учёные обнаружили в ходе нового исследования более высокие показатели воспаления в микробиомах полости рта и кишечника, чем у тех, кто придерживался растительного рациона. Подробнее об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nutrients.
Очищение организма соками оказалось опасно для здоровья
© To Taste

Новая научная работа, проведённая в январе 2025 года, включала 14 взрослых в возрасте от 18 до 35 лет. Они были разделены на три группы: одна из них пила только «очищающий» сок из фруктов и овощей три дня, вторая — тот же сок в течение трёх дней, но также участникам можно было добавлять в рацион цельные продукты по желанию, третья группа придерживалась растительной диеты (её калорийность была такой же, как у группы, употребляющей только сок).

Очищение организма соками оказалось опасно для здоровья
© Kseniya Ovchinnikova / Getty Images

Эксперты обнаружили, что в группе, которая употребляла только сок, было самое значительное увеличение количества бактерий, связанных с воспалением и проблемами с кишечником. У тех, кто пил сок и что-то ел, тоже были изменения, но они оказались не такими выраженными.

В то же время в группе, которая только ела цельные растительные продукты, наблюдались благоприятные изменения. Так, у этих людей стало больше бактерий, которые помогают поддерживать здоровье кишечника и контролировать воспаление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.