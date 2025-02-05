Очищение организма соками оказалось опасно для здоровья

Эксперты обнаружили, что в группе, которая употребляла только сок, было самое значительное увеличение количества бактерий, связанных с воспалением и проблемами с кишечником. У тех, кто пил сок и что-то ел, тоже были изменения, но они оказались не такими выраженными.

В то же время в группе, которая только ела цельные растительные продукты, наблюдались благоприятные изменения. Так, у этих людей стало больше бактерий, которые помогают поддерживать здоровье кишечника и контролировать воспаление.

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