Очищение организма соками оказалось опасно для здоровья

Очищение организма соками оказалось опасно для здоровьяБудьте осторожны
Новая научная работа, проведённая в январе 2025 года, включала 14 взрослых в возрасте от 18 до 35 лет. Они были разделены на три группы: одна из них пила только «очищающий» сок из фруктов и овощей три дня, вторая — тот же сок в течение трёх дней, но также участникам можно было добавлять в рацион цельные продукты по желанию, третья группа придерживалась растительной диеты (её калорийность была такой же, как у группы, употребляющей только сок).
Эксперты обнаружили, что в группе, которая употребляла только сок, было самое значительное увеличение количества бактерий, связанных с воспалением и проблемами с кишечником. У тех, кто пил сок и что-то ел, тоже были изменения, но они оказались не такими выраженными.
В то же время в группе, которая только ела цельные растительные продукты, наблюдались благоприятные изменения. Так, у этих людей стало больше бактерий, которые помогают поддерживать здоровье кишечника и контролировать воспаление.
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