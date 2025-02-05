Один график сна в будни и выходные: названы способы лучше спать по ночам

Многие из нас считают, что ромашковый чай, тёплое молоко или терпкий вишнёвый сок обладают снотворным эффектом. Нет никаких доказательств того, что это работает, но всё равно эти напитки лучше, чем алкоголь.

Санджай Патель, директор Комплексной клинической программы по расстройствам сна UPMC и профессор медицины и эпидемиологии в Университете Питтсбурга, отмечает: для хорошего ночного отдыха лучше разработать собственный ритуал подготовки ко сну. Это может быть чтение книги, медитация, принятие горячей ванный или что-либо ещё, что мозг будет ассоциировать с расслаблением, необходимым для засыпания.