Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 августа 2024, 08:15
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Один популярный материал для кухонных столешниц оказался опасен для лёгких

И это искусственный камень
Врачи призывают запретить использовать искусственный камень в качестве материала для кухонных столешниц. Всё потому, что в Великобритании были диагностированы первые восемь случаев силикоза, который вызван этим материалом.
Один популярный материал для кухонных столешниц оказался опасен для лёгких
© jodiejohnson/Getty Images

Искусственный камень, также известный как инженерный или реконструированный камень, за последние 20 лет стал часто использоваться за счёт своей эстетической привлекательности и долговечности. Однако в нём содержится много кремния: более 90% по сравнению с 3% в мраморе и 30% в граните. Кремний представляет серьёзную опасность для здоровья рабочих, которые заняты изготовлением и установкой искусственного камня. Об этом говорится в отчёте, опубликованном в британском журнале Thorax.

Силикоз представляет собой неизлечимое и прогрессирующее уплотнение лёгких, вызванное вдыханием кремнезема. Даже при более низком уровне воздействия этого вещества в течение длительного периода силикоз может проявиться через десятилетия и медленно прогрессировать несколько лет. Но те, кто работает с искусственным камнем, подвергаются более высоким уровням воздействия. Это может привести к развитию агрессивного заболевания спустя многие годы работы.

Один популярный материал для кухонных столешниц оказался опасен для лёгких
© Getty

Что касается случаев силикоза, то средний возраст этих восьми мужчин составлял 34 года. Работали они в основном в небольших компаниях с менее чем 10 сотрудниками. Сотрудники сообщили о плохих мерах безопасности, в том числе отсутствие водоподавления во время резки и полировки, недостаточную защиту органов дыхания, плохие системы вентиляции.

Вызывает тревогу и то, силикоз может прогрессировать даже после прекращения воздействия. Это наблюдается в более чем 50% в течение в среднем четырёх лет.

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