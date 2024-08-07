Один популярный материал для кухонных столешниц оказался опасен для лёгких

Искусственный камень, также известный как инженерный или реконструированный камень, за последние 20 лет стал часто использоваться за счёт своей эстетической привлекательности и долговечности. Однако в нём содержится много кремния: более 90% по сравнению с 3% в мраморе и 30% в граните. Кремний представляет серьёзную опасность для здоровья рабочих, которые заняты изготовлением и установкой искусственного камня. Об этом говорится в отчёте, опубликованном в британском журнале Thorax.

Силикоз представляет собой неизлечимое и прогрессирующее уплотнение лёгких, вызванное вдыханием кремнезема. Даже при более низком уровне воздействия этого вещества в течение длительного периода силикоз может проявиться через десятилетия и медленно прогрессировать несколько лет. Но те, кто работает с искусственным камнем, подвергаются более высоким уровням воздействия. Это может привести к развитию агрессивного заболевания спустя многие годы работы.