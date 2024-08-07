Один популярный материал для кухонных столешниц оказался опасен для лёгких

Один популярный материал для кухонных столешниц оказался опасен для лёгкихИ это искусственный камень
Искусственный камень, также известный как инженерный или реконструированный камень, за последние 20 лет стал часто использоваться за счёт своей эстетической привлекательности и долговечности. Однако в нём содержится много кремния: более 90% по сравнению с 3% в мраморе и 30% в граните. Кремний представляет серьёзную опасность для здоровья рабочих, которые заняты изготовлением и установкой искусственного камня. Об этом говорится в отчёте, опубликованном в британском журнале Thorax.
Силикоз представляет собой неизлечимое и прогрессирующее уплотнение лёгких, вызванное вдыханием кремнезема. Даже при более низком уровне воздействия этого вещества в течение длительного периода силикоз может проявиться через десятилетия и медленно прогрессировать несколько лет. Но те, кто работает с искусственным камнем, подвергаются более высоким уровням воздействия. Это может привести к развитию агрессивного заболевания спустя многие годы работы.
Что касается случаев силикоза, то средний возраст этих восьми мужчин составлял 34 года. Работали они в основном в небольших компаниях с менее чем 10 сотрудниками. Сотрудники сообщили о плохих мерах безопасности, в том числе отсутствие водоподавления во время резки и полировки, недостаточную защиту органов дыхания, плохие системы вентиляции.
Вызывает тревогу и то, силикоз может прогрессировать даже после прекращения воздействия. Это наблюдается в более чем 50% в течение в среднем четырёх лет.
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