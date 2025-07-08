Одинаковая доза лекарств для мужчин и женщин, а также другие мифы о женском здоровье

Известно, что женщины переносят боль не так, как мужчины. У них также есть различные иммунные реакции, их организм быстрее избавляется от патогенов, но сильнее склонен к развитию аутоиммунных заболеваний.

Вот какие ошибки в восприятии болезней у женщин сейчас существуют.

Нехватка женщин в исследованиях. Долгое время женщины вообще не принимали участие в клинических испытаниях или исключались из них. Сегодня по-прежнему предпочтение отдаётся мужчинам: исследование, проведённое в 2021 году, показало, что в 75% случаев, когда заболевание поражает женщин и мужчин, финансирование США было перекошено в пользу болезней, которые затрагивают мужчин. Это может способствовать тому, что значительная часть данных, полученных в ходе экспериментов на мышах, может не подходить женщинам.

Неправильная дозировка. Известно, что у женщин лекарства через желудок проходят медленнее. Это снижает всасывание некоторых препаратов. Также это может приводить к нарушению переработки лекарств, так как у женщин больше жира в организме, меньше объём плазмы, меньше размеры органов, снижен приток крови к ним. При этом даже если женщина получает ту же дозу препарата, что и мужчина, и масса тела у них одинаковая, результаты приёма могут у них существенно различаться. Одно исследование показало, что назначение женщинам «стандартных» доз приводит к более высоким концентрациям препаратов в крови и более длительному времени выведения препаратов, чем у мужчин.

Неверный диагноз. У женщин по сравнению с мужчинами чаще бывают нормальные ангиограммы (10,5% женщин против 3,4% мужчин), даже если другие тесты подтверждают, что приток крови к сердцу снижен. Объясняется это тем, что пациентки чаще сталкиваются с разрывом артерии или спазмом коронарной артерии, а не с закупоркой сосудов. Кроме того, модели прогнозирования риска сердечно-сосудистых заболеваний часто не учитывают женские факторы риска: это синдром поликистозных яичников, преждевременная менопауза, преэклампсия и преждевременные роды.

Также женщины с инсультом и рассеянным склерозом чаще сталкиваются с неправильной и поздней диагностикой. Ключевая причина всего этого - медицинская предвзятость.