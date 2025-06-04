Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 июня 2025, 18:45
1 мин.

Одна порция нута в день помогла снизить уровень холестерина

Это показало новое исследование
Согласно результатам новой работы, представленной на конференции NUTRITION 2025 в Орландо, ежедневное употребление нута может значительно снизить холестерин. К такому выводу пришли учёные из Иллинойсского технологического института.
Одна порция нута в день помогла снизить уровень холестерина
© Serious Eats / Amanda Suarez

Новое исследование проводилось в течение 12 недель. Эксперты изучали влияние употребления одной чашки нута или чёрной фасоли в сутки на 72 взрослых с преддиабетом. Участники ели или нут, чёрную фасоль или рис в качестве дополнения к обычному рациону.

Одна порция нута в день помогла снизить уровень холестерина
© Getty

По итогам эксперимента выяснилось, что общий уровень холестерина у добровольцев значительно снизился после употребления нута: с 200,4 до 185,8 миллиграммов на децилитр в среднем.

Чёрная фасоль при этом снижала воспаление, но никак не влияла на показатели холестерина.

Полученные результаты показывают, что нут и чёрная фасоль обладают разной пользой для здоровья из-за их различных питательных профилей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.