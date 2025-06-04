Одна порция нута в день помогла снизить уровень холестерина

Одна порция нута в день помогла снизить уровень холестеринаЭто показало новое исследование
Новое исследование проводилось в течение 12 недель. Эксперты изучали влияние употребления одной чашки нута или чёрной фасоли в сутки на 72 взрослых с преддиабетом. Участники ели или нут, чёрную фасоль или рис в качестве дополнения к обычному рациону.
По итогам эксперимента выяснилось, что общий уровень холестерина у добровольцев значительно снизился после употребления нута: с 200,4 до 185,8 миллиграммов на децилитр в среднем.
Чёрная фасоль при этом снижала воспаление, но никак не влияла на показатели холестерина.
Полученные результаты показывают, что нут и чёрная фасоль обладают разной пользой для здоровья из-за их различных питательных профилей.
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