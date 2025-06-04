Одна порция нута в день помогла снизить уровень холестерина

По итогам эксперимента выяснилось, что общий уровень холестерина у добровольцев значительно снизился после употребления нута: с 200,4 до 185,8 миллиграммов на децилитр в среднем.

Чёрная фасоль при этом снижала воспаление, но никак не влияла на показатели холестерина.

Полученные результаты показывают, что нут и чёрная фасоль обладают разной пользой для здоровья из-за их различных питательных профилей.

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