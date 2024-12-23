Одна-три недели: тренер рассказал, через какое время мы начинаем терять мышечную массу

Решающую роль играет в этом процессе то, насколько долго человек тренируется. Если он это делает годами, то его тело лучше подготовлено к перерывам в занятиях. А вот новички и люди с минимальным опытом силовых тренировок могут заметить более быструю потерю мышц.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.