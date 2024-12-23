Одна-три недели: тренер рассказал, через какое время мы начинаем терять мышечную массу

Одна-три недели: тренер рассказал, через какое время мы начинаем терять мышечную массуПосле прекращения силовых тренировок
Большинство из нас начинают терять мышечную массу уже в течение двух-трёх недель после отказа от силовых тренировок. При этом одни научные работы демонстрируют, что люди утрачивают мышцы спустя неделю, а другие — что спустя три недели без упражнений. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of the American Medical Directors Association, пожилые люди могут терять мышцы особенно быстро.
Решающую роль играет в этом процессе то, насколько долго человек тренируется. Если он это делает годами, то его тело лучше подготовлено к перерывам в занятиях. А вот новички и люди с минимальным опытом силовых тренировок могут заметить более быструю потерю мышц.
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