Однообразная еда и не только: какие привычки старят ваш кишечник

Одна и та же еда. Согласно одному исследованию, добавление пяти различных порций растительных продуктов на тарелку каждый день улучшает долгосрочное здоровье. Множество продуктов с клетчаткой также обеспечивает пользу от широкого спектра питательных веществ, отмечает Аманда Соседа, магистр наук, диетолог.

Перекусы вместо полноценных приёмов пищи. Частые перекусы и поздние приёмы пищи могут состарить кишечник, говорит Марси Васке, магистр наук, специалист по ЦНС. Дело в том, что частое пережёвывание пищи или употребление сладких напитков в течение дня отключают мигрирующий двигательный комплекс (процесс, отвечающий за избавление тонкого кишечника от отходов). Со временем это может повысить риск возникновения синдрома избыточного бактериального роста в тонком кишечнике, вздутия живота, а также много другого. Для здоровой моторики кишечника рекомендуется делать перерыв в 3-4 часа между каждым приёмом пищи или перекусом. Откажитесь также от сладких напитков.

Хронический стресс. Он может влиять на кишечник несколькими способами. Он способен воздействовать на моторику кишечника и гиперчувствительность (через ось мозг-кишечник), нарушить барьерную функцию кишечного эпителия и вызвать иммунные реакции кишечника, изменить микробиом кишечника и привести к дисбактериозу. Предупредила об этом Асма Капра, сертифицированный гастроэнтеролог.

Нехватка клетчатки. В этом случае полезные кишечные бактерии не получают топлива и может начать разрушаться защитная слизистая в кишечнике.

Игнорирование проблем с кишечником. Газы, вздутие живота, диарея, запор, рефлюкс - это не норма. Если это не лечить, то могут развиться такие состояния, как дисбактериоз, повышенная проницаемость кишечника, дефицит ферментов. Со временем это может состарить кишечник.