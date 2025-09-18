Одновременный приём магния и витамина В12 сделает вас энергичнее

Одновременный приём магния и витамина В12 сделает вас энергичнееНо исследований на эту тему ещё мало
Витамин В12 нужен нашему телу для образования красных кровяных телец, синтеза ДНК, производства клеточной энергии, поддержания работы нервной системы, здоровья мозга, метаболизма углеводов. Магний участвует тоже во множестве реакций в организме. Среди них углеводный обмен, производство энергии, сокращение мышц и нервов, синтез ДНК и РНК, производство антиоксидантов, поддержание здоровья костей.
Когда вы принимаете вместе витамин В12 и магний, то они оба могут помочь в выработке энергии. Однако научных данных, подтверждающих это, немного.
Тем не менее известно, что магний и витамин В12 помогают клеткам вырабатывать энергию и участвуют в преобразовании пищи в энергию. Ещё В12 способствует образованию эритроцитов, то есть помогает доставлять кислород к мозгу и мышцам, а магний расслабляет и способствует сну.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.