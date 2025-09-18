Одновременный приём магния и витамина В12 сделает вас энергичнее

Когда вы принимаете вместе витамин В12 и магний, то они оба могут помочь в выработке энергии. Однако научных данных, подтверждающих это, немного.

Тем не менее известно, что магний и витамин В12 помогают клеткам вырабатывать энергию и участвуют в преобразовании пищи в энергию. Ещё В12 способствует образованию эритроцитов, то есть помогает доставлять кислород к мозгу и мышцам, а магний расслабляет и способствует сну.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.