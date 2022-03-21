Одышка оказалась симптомом, при котором риск умереть от инфаркта выше

Одышка оказалась симптомом, при котором риск умереть от инфаркта вышеЭто доказывает недавнее исследование
Учёные изучили влияние инфаркта миокарда без подъёма сегмента ST (в этом случае частично блокируется артерия, при помощи которой сердце снабжается кровью) и различных его симптомов на выживаемость пациентов. Для этого исследователи проанализировали информацию из Португальского реестра острых коронарных синдромов. В ходе работы были отобраны 4726 пациентов, которые поступили с сердечным приступом в период с с октября 2010 года по сентябрь 2019 года.
Средний возраст пациентов равнялся 68 годам, 71 процент составляли мужчины. Разделены участники были при этом на три группы: с одышкой либо усталостью (7 процентов, 332 человека), болью в груди (91 процент, 4313 человек), обмороками (2 процента, 81 человек). Далее эксперты сравнили выживаемость этих пациентов в течение одного года.
Выяснилось, что спустя год после инфаркта были живы 76 процентов людей с одышкой или усталостью, 94 процента - с болью в груди, 92 процента - с обмороками. То есть умирали чаще те, у кого основным симптомом при сердечном приступе была одышка.
Все результаты исследования были представлены на научном конгрессе Европейского общества кардиологов - ESC Acute CardioVascular Care 2022.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.